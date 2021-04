Tenor pehuenche atravesó complejo momento de salud por crisis de pánico: “Tenía miedo de cantar en mi propia casa”

El reconocido tenor pehuenche Miguel Ángel Pellao conversó con Ciudadano ADN sobre su nuevo proyecto musical y el complejo momento de salud que enfrentó el año pasado.

“A principios del año pasado tuve una crisis de pánico, justo cuando ya estábamos con esto de la pandemia. Estuve bien complicado varios meses“, reveló. “La gente piensa que los artistas estamos siempre bien, y la verdad es que no es tan así. Uno también tiene una parte sensible, y que fue justamente la que me pilló volando bajo”, agregó.

Frente a ese escenario, el artista reconoció que “me resistía a tomar pastillas, y finalmente tuve que hacerlo, y es lo que hoy día me tiene motivado para hacer cosas“.

“Estuve seis meses sin poder hacer nada, tenía miedo de cantar en mi propia casa, estaba todo el día acostado, tenía mucho miedo, lo pasé muy mal”, expresó.

En la actualidad el tenor se encuentra trabajando en su nueva música, desde un estudio que armó en su casa.

“Necesitamos estar con el público que no vamos a ver por mucho tiempo, y las ganas de hacer música siempre están. Hoy día estamos en una constante búsqueda de hacer material nuevo, y es por eso que hicimos este trabajo que ya tenemos casi listo“, adelantó.