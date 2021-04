Francisca Valenzuela, Benjamín Walker y Chini.PNG lideran la lista: SCD reveló los nominados a los Premios Pulsar 2021

Ya están disponibles los nombres de los artistas nominados a la edición 2021 de los Premios Pulsar.

De acuerdo a la información liberada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, SCD, son casi un centenar de nominados y nominadas en 20 categorías, escogidos entre 1280 postulaciones.

Así, Francisca Valenzuela, Benjamín Walker, Chini. PNG, y Bronko Yotte son los artistas que lideran las presencias en las lista de los premios a la música nacional, con tres nominaciones cada uno.

En su edición número siete, los Premios Pulsar nuevamente apuntan a demostrar la diversidad y riqueza de la escena local, con categorías que en sí mismas serán un reflejo de este amplio universo, como Canción del Año. A ese galardón, además de Francisca Valenzuela y Bronko Yotte, postulan también Carlos Cabezas (“Nobody Knows I’m Here”, canción que apareció en la película de Netflix homónima), Camila Moreno (“Quememos el Reino”), Denise Rosenthal (“Tiene Sabor”), y Pablo Chill-E junto a Inti-Illimani Histórico y Quilapayún (“Aburrido”).

Las coordenadas del evento aún no están disponibles, pero serán anunciadas pronto por la SCD, atendiendo a la situación sanitaria actual ocasionada por el Covid-19.

Puedes revisar la lista de nominados a continuación:

MEJOR VIDEOCLIP

Colectivo Delirio – Temblor (Emilia y Pablo)

Javiera Reyes – Noisey (Lainus)

Johnny León – Volando en la Nube (Catana)

María José Ayarza – Triángulo de las Bermudas (Chini.png)

Nicolás Stein – Ahora te Vas (Santaferia)

MEJOR ARTE DE UN DISCO

Ariel Altamirano – MMXX (Cómo Asesinar a Felipes)

Emilio Ortiz – Cuatro piezas incidentales para la obra de teatro “El Gato con Botas”– (Carlos Isamitt & Orquesta Clásica USACH)

Javiera Reyes – Juegos Electrónicos (Lainus)

María José Ayarza – Ctrl+Z (Chini.png)

PREMIO A LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Agrupación Cultural Mana Ma’ohi de Rapa Nui – Mana Ma’ohi

Inti Aymara – Tierra del Sol

Ketrafe – Nepey Tañi Üñüm Piwke

Maco – Resonandes

Waikil – Ruka Mahuidache (En Vivo)

MEJOR PRODUCTOR O PRODUCTORA MUSICAL

Barry Sage

Dj Bitman

Javier Barría

Natalia Suazo

Vicente Sanfuentes

INSTRUMENTISTA DEL AÑO

Claudio Rojas Aguilera (Claudicordio)

Nicolás Vera

René Calderón

Roberto Oyarzún Susñar

Sebastián Castro

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA PARA LA INFANCIA

Babadú – Los Animales Cantores de Viena

Guaypes Club – Cambiando el Mundo

Los Frutantes – Más Amor y Menos Odio

Malvadiscos Talent Show – Malvadiscos Talent Show

Varios Intérpretes – Canciones para Niños y Niñas de Hoy Vol. 4

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA CLÁSICA O DE CONCIERTO

Alejandro Albornoz – El Peso de la Noche

Andrés Quezada – Desfragmentar

Felipe Otondo – Mombasa Mix

Felipe Pinto d’Aguiar – Otros Momentos I

Óscar Carmona – Mechanical Obsessions

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Abalo/Eyzaguirre – Invernadero

Hablemos del alma – Pragmática

Pol del Sur – Minimalismo en Sudamérica

René Roco – III Copérnica

Sebastián Vergara – 12 Objetos

MEJOR MÚSICA PARA AUDIOVISUALES

Alekos Vuskovic – Mar de Juan Fernández, Relatos y Leyendas del Archipiélago

Carlos Cabezas – Nobody Knows I’m Here

Horacio Salinas & Orquesta Clásica USACH – Húsar de la Muerte

José Tomás Molina – Bendición OST

Juan Cristóbal Meza – Pacto de Fuga

MEJOR ARTISTA JAZZ

Juan Pablo Salvo – Chincol

Nicolás Vera, Pablo Menares y Félix Lecaros – Nómada

Rob Haight & Nicolás Vera – Portal

Roberto C. Lecaros – La Danza Invisible

Sebastián Castro – Far Away

MEJOR CANTAUTOR O CANTAUTORA

Benjamín Walker – Brotes (florecen)

La Pájara – Humedales

Paz Court – La Fuerza

Paz Mera – Sea mi música

Tata Barahona – Cuarenpeña

MEJOR ARTISTA METAL

Egregor – Pachakuti

Kanatran – KNTRN

Lapsus Dei – Sea of deep reflections

Montaña Sagrada – The living green

Sinner’s Blood – The Mirror Star

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA TROPICAL Y RANCHERA

Da Gota – Forró Cruzado

Los Romelia – Porque los pueblos

Reina Isabel – La Banda Ranchera Femenina de Chile

Santaferia – Cumbia Casera

Tania Fariñes – Dulce veneno

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA URBANA

Bronko Yotte – Fuero Interno

Celeste Shaw – Cristal

Drefquila – Kun

Flor de Rap – Gold

Jonas Sanche – Aire

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA DE RAÍZ

Carmen Lienqueo – Canto Siempre

Elizabeth Morris & Magdalena Matthey – Tornasol

Familia Bombo Trío – Cantos para Lucila

Los Puntúos – Puntúos

Varios Intérpretes – Margot Loyola – Premio a la Música de Raíz Vol.5

MEJOR NUEVO ARTISTA

Ámbar Luna – Carne

Cancamusa – Cisne: Lado Negro

Chini.png – Ctrl+Z

Metalingüística – Young Promise

Pau – Latencia

MEJOR ARTISTA ROCK

Adelaida – Animita

Alectrofobia – Era Luz

Frank’s White Canvas – My Life, My Canvas

Mauricio Redolés – Quiero seguir continuando

Niños Del Cerro – Cuauhtémoc

MEJOR ARTISTA POP

Benjamín Walker, Yorka, Hakanna, Natisú – Mal

Gepe – Ulyse

Francisca Valenzuela – La Fortaleza

Pedropiedra – Aló!

Rubio – Mango Negro

CANCIÓN DEL AÑO

Piola – Bronko Yotte feat. Gianluca & Masquemusica

Nobody Knows I’m Here – Carlos Cabezas

Quememos el Reino – Camila Moreno

Tiene Sabor – Denise Rosenthal

Flotando – Francisca Valenzuela

Aburrido – Pablo Chill-E feat. Inti Illimani Histórico & Quilapayún