Arcade Fire lanzó “Memories of the Age of Anxiety”, una canción de 45 minutos que ayuda a la concentración

Este miércoles, Arcade Fire lanzó un tema instrumental de 45 minutos titulado “Memories of the Age of Anxiety”.

A través de Instagram, la banda canadiense se refirió al tema como “vibraciones para ayudarlos a concentrarse y sentirse inspirado”, además de revelar que la canción fue creada en colaboración con John Legend.

Cabe mencionar que “Memories of the Age of Anxiety” no está disponible en plataformas musicales como Spotify y YouTube, pues solo se encuentra disponible en la aplicación de meditación Headspace.

Esta plataforma, creada por John Legend y compañía, provee sesiones de meditación guiada y entrenamiento mindfulness.