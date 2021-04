Demi Lovato lanzó la versión deluxe de su disco “Dancing with the Devil… The Art of Starting Over”

Esta semana, Demi Lovato lanzó la versión deluxe de su nuevo disco Dancing With the Devil… The Art of Starting Over.

En esta edición de su aplaudido álbum, la intérprete de “Sober” incluyó cuatro nuevas canciones, entre esas “Sunset”, la cual, según sus fans, está dedicada a Max Ehrich, su expareja.

“Sólo somos 2 almas enredadas, hechos de rosas y espinas. Abriéndonos paso a través del concreto. Sólo somos barcos en la noche, yendo tras la luz. Mientras te tenga a ti, tú me tienes a mí”, dice Lovato en la canción.

Además de “Sunset”, Demi incluyó tres temas acústicos grabados durante la cuarta parte de la docuserie transmitida por Youtube. Estos son: “Dancing With The Devil”, “ICU” y “Anyone”.