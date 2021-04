Mike Patton: “Todos los chicos de todas las bandas en las que he tocado son mejores que yo”

En una reciente entrevista con Forbes, Mike Patton afirmó que todos los músicos con los que ha tocado, en todos sus proyectos, son mucho “mejores” que él.

En la conversación, el líder de Faith No More, Mr. Bungle y Tomahawk, aseguró que “trabajo con determinación con personas que son mejores que yo”. “Todos los chicos de las bandas con las que he tocado son mejores que yo. Saben más que y y me enseñan“, agregó.

Luego, sostuvo que “siempre estoy dispuesto a aprender. Cada paso que das es un nuevo grado de aprendizaje“. “Todavía estoy esperando ese momento en el que pueda dormirme en los laureles. Y eso no sucederá, tengo demasiada curiosidad“, continuó Patton.

Para el destacado músico, el secreto está en “tener la mente lo suficientemente abierta” y “saber escuchar”. “Escuchar es una de las cosas más difíciles de hacer cuando eres músico”, garantizó.

“Cuando llegas a cierto punto, crees que ya lo sabes todo. Conoces las tanas. Así que mantener los oídos y la mente abiertos es lo más importante. Escucha a los demás y serás mejor“, concluyó.