El sucesor de Everyday Life: Coldplay podría estar trabajando en un nuevo álbum

Atención fanáticos y fanáticas de Coldplay, porque la banda británica podría estar preparándose para lanzar un nuevo álbum de estudio.

Según consignó The Sun, el grupo de Chris Martin registró los derechos para usar el título “Music of the Spheres” en música y merchandising en Estados Unidos.

Por lo tanto, Music of the Spheres podría ser el nombre del sucesor de Everyday Life, lanzado 2019.

De acuerdo al medio, Coldplay tuvo algunos problemas para registrar el título en el Reino Unido, ya que ya fue utilizado en 2001 por Ian Brown y en 2008 por Mike Oldfield.

También aseguraron que la banda aprovechó la cuarentena por Covid-19 para trabajar en nueva música, con el fin de entregarle una mejor experiencia a sus fans.