Dua Lipa es la gran favorita: Conoce a los nominados de los BRIT Awards 2021

Esta semana se dio a conocer el listado de los nominados a los BRIT Awards 2021, los premios musicales más importantes del Reino Unido, los cuales se realizarán el próximo 11 de mayo en el O2 Arena de Londres.

Una de las principales candidatas a la victoria es Dua Lipa, quien se encuentra nominada a “Mejor artista solista femenina”, “Mejor álbum” y “Mejor sencillo”.

A la intérprete de “Levitating” le siguen Arlo Parks y Celeste, también con tres nominaciones, y Jessie Ware, que compite por “Mejor Álbum” y “Mejor Artista Solista Femenina”.

En la categoría “Mejor Álbum”, lo más destacado es la presencia de cuatro mujeres y un solo hombre: el rapero J Hus.

Los BRIT Awards también tendrán nominados internacionales, con Foo Fighters nominados como “Mejor Grupo Internacional” y voces como Ariana Grande o Billie Eilish nominadas como “Mejor Artista Solista Femenina Internacional”.

Consulta todas las nominaciones:

Mejor álbum

Arlo Parks – Collapsed In Sunbeams

Celeste – Not Your Muse

Dua Lipa – Future Nostalgia

J Hus – Big Conspiracy

Jessie Ware – What’s Your Pleasure?

Mejor single

220 Kid & Gracey – Don’t Need Love

Aitch & AJ Tracey feat. Tay Keith – Rain

Dua Lipa – Physical

Harry Styles – Watermelon Sugar

Headie One, AJ Tracey & Stormzy – Ain’t It Different

Joel Corry & MNEK – Head and Heart

Nathan Dawe & KSI – Lighter

Regard & Raye – Secrets

S1mba & DTG – Rover

Young T & Bugsey feat. Headie One – Don’t Rush

Mejor artista solista masculino

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

Mejor artista solista femenina

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

Mejor grupo británico

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

Nuevo talento

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Mejor solista femenino internacional

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Mejor artista solista masculino internacional

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd

Mejor grupo internacional

BTS

Fontaines DC

Foo Fighters

Haim

Run The Jewels

Rising Star

Griff