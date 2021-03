Las cenizas de Lemmy Kilmister fueron puestas en balas personalizadas y entregadas a sus cercanos

El 28 de diciembre de 2015 el mundo de la música lamentó el fallecimiento de Lemmy Kilmister, el legendario vocalista y bajista de Motörhead.

Ahora, a casi seis años de su fallecimiento, varios de sus cercanos recibieron balas personalizadas con las cenizas del músico en su interior.

Esta noticia fue entregada por el presentador de Headbanger’s Ball, Riki Rachtman, quien compartió su propia bala a través de redes sociales.

Según Rachtman, estas balas son uno de los últimos deseos de Lemmy. “Recibí la mía hoy y me bañé en lágrimas”, escribió en Twitter.

Before his death #Lemmy asked for his ashes to be put in some bullets & handed out to his closest friends Today I received a bullet & was literally brought to tears Thank you @myMotorhead pic.twitter.com/gnI9aWe4iU

— Rev. Riki Rachtman (@RikiRachtman) March 22, 2021