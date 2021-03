El 2021 será su año: Al día siguiente de lanzar un nuevo disco, Lana del Rey anunció otro para junio

El viernes pasado, Lana del Rey lanzó Chemtrails over the Country Club, su nuevo álbum de estudio, del cual se desprenden canciones como “White Dress”, “Let Me Love You Like a Woman” y “Dark but just a game”.

A un día del lanzamiento de este disco, la artista estadounidense sorprendió a su fanaticada al revelar que ya se encuentra trabajando en un nuevo material de estudio.

Sobre esto, reveló que será estrenado en junio y que recibirá el nombre de Rock Candy Sweet.

El álbum estará disponible a partir del 1 de junio y servirá como respuesta a las acusaciones de “apropiación cultural y glamorización de la violencia doméstica” que varios usuarios de redes sociales han presentado en su contra.