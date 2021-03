Gwen Stefani no descarta el regreso de No Doubt: “Es algo muy importante y sí he pensando en ello”

En medio de la promoción de “Slow Clap”, su nuevo single, Gwen Stefani se refirió a No Doubt, el grupo con el que triunfó en la música en los años 90.

En conversación con el periodista Zane Lowe, la cantante de 51 años reveló que no descarta la idea de un posible reencuentro con sus compañeros, ya que, cada vez que compone sus canciones, piensa en ellos.

“Es algo muy importante y sí he pensando en ello. Cuando escribes nueva música es imposible no pensar en las cosas que has hecho. Me parece irreal pensar que ha pasado tanto tiempo“, dijo Gwen.

Recordemos que No Doubt fue el primer proyecto musical de la artista estadounidense, quienes experimentaban con varios estilos musicales, los cuales iban desde el rock al pop y con algunos toques de ska.