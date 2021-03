Gerard Way de MCR reveló cómo la fama desencadenó su depresión

En una reciente entrevista para la plataforma Sound Mind Live, Gerard Way recordó los difíciles años que vivió cuando alcanzó el éxito mundial con My Chemical Romance.

Según contó, la fama fue tan repentina que desencadenó una profunda depresión que lo tuvo en terapia por años.

“Estaba luchando con una depresión severa, ansiedad y cosas por el estilo”, partió diciendo el músico, asegurando que su peor tiempo fue cuando lanzaron Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys, de 2010.

En esa línea, el artista estadounidense confesó que se aisló de sus amigos y cercanos, ya que para él “la fama fue extremadamente traumatizante”.

“La explosión de My Chemical Romance, que nos convirtió en gigantes, nunca fue nuestra intención. Me tomó los últimos siete u ocho años procesar esa experiencia”, explicó.

“Me hizo no querer estar con gente o estar ahí afuera en el mundo. Terminó aislándome mucho”, reveló Gerard, asegurando que “me fue muy difícil caminar por la calle y las habitaciones del hotel eran lugares negros”.

“Cuando llegaba a los hoteles, básicamente me encerraba y no salía. No les dejé limpiar la habitación y mantuve las cortinas cerradas. La carretera fue una experiencia muy negra y fría en los días de Danger Days“, contó.

Finalmente, Way sostuvo que “pasé muchos años sin terapia, probablemente cuando más la necesitaba, y cuando la banda terminó, hubo mucho procesamiento, mucho trabajo por hacer y mucho por descubrir. He estado trabajando mucho en la terapia”.