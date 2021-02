¡Tremenda dupla! Bruno Mars y Anderson .Paak unirán fuerzas en Silk Sonic

Bruno Mars y Anderson .Paak han unido fuerzas para formar una banda llamada Silk Sonic, con la que lanzarán un álbum dentro de las próximas semanas.

Eso no es todo, ya que a través de sus redes sociales anunciaron que este 5 de marzo estrenarán la primera canción, de la cual aún no se tienen mayores detalles.

La relación entre ambos artistas data de hace algunos años, ya que Anderson y Bruno estuvieron de gira juntos durante el 2017, por lo que desde ese entonces se rumoreaba que trabajarían juntos.

Por ahora, solo queda esperar el lanzamiento de la canción y eventual álbum para saber qué estilo de música tendrá Silk Sonic.

✨We locked in and made an album. The band’s called Silk Sonic. First song drops next Friday 3/5.✨ pic.twitter.com/kzCQ3f7NRa

— Bruno Mars (@BrunoMars) February 26, 2021