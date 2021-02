Revelan que Metallica le ofreció millonaria suma a Robert Trujillo para que se una a ellos

El sitio web Ultimate Classic Rock recordó cuando Metallica le ofreció una millonaria suma de dinero a Robert Trujillo para que se una a la banda.

La historia se remonta al 24 de febrero de 2003, cuando el grupo de James Hetfield ya estaba preparando St. Anger.

Tras la muerte de Cliff Burton y la salida de Jason Newsted, Trujillo ha sido el bajista que más tiempo ha pasado en Metallica, fichaje que quedó registrado en el documental Some Kind of Monster.

“Queremos que seas parte de esta banda, no solo el tipo que contratamos”, le dijo Lars Ulrich a Trujillo en ese entonces, agregando que “para mostrarte lo serios que somos, te ofrecemos $1 millón de dólares para unirse a nosotros”.

Sin embargo, Robert Trujillo no era el único nombre en la lista de Metallica. El reemplazo de Newsted también podría haber sido Eric Avery (Jane’s Addiction), Mike Inez (Alice in Chains), Pepper Keenan (Corrosion of Conformity), Danny Lohner (Nine Inch Nails), Scott Reeder (Kyuss), Chris Wyse (the Cult) o Twiggy Ramirez (Marilyn Manson).