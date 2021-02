¡Gran logro! “Lose Yourself” de Eminem alcanzó las mil millones de reproducciones en Spotify

“Lose Yourself”, el éxito de Eminem lanzado en 2000, acaba de alcanzar las mil millones de reproducciones en Spotify.

Incluido en el soundtrack de la película 8 Mile, protagonizada por el artista, esta canción fue el primer sencillo del rapero en alcanzar el número 1 del top estadounidense, además de ganar un Oscar a la Mejor Canción Original.

Fue el propio Eminem quien compartió su logro en redes sociales, poniendo en la descripción de la publicación la última frase de la canción: “puedes hacer lo que te propongas, hombre…” (puedes hacer lo que te propongas).

“Lose Yourself” es una de las pocas canciones lanzadas en la primera década del siglo XXI que logra esta hazaña: las otras son “Mr. Brightside” de The Killers, “I’m Yours” de Jason Mraz, y otro tema de Eminem junto a Nate Dogg, “Till I Collapse”.

You can do anything you set your mind to, man… #LoseYourself is over 1 billion on @Spotify pic.twitter.com/KtSOzbJK8q

— Marshall Mathers (@Eminem) February 24, 2021