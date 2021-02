Billie Eilish sobre su nuevo disco: “No lo habría hecho si no hubiera Covid-19”

En conversación con Stephen Colbert, la cantante Billie Eilish reveló que ya terminó de grabar su nuevo disco.

Según contó, este álbum de estudio “no lo habría hecho si no hubiera Covid-19”.

Sin embargo, aclaró que “no significa que se trate del Covid. Es solo que cuando las cosas en tu vida son diferente, eres diferente. Así funciona”.

Con o sin pandemia, Eilish probablemente no necesita ir a un estudio para grabar un álbum, pues recordemos que When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, su LP debut, fue grabado íntegramente en su casa de Los Ángeles en compañía de su hermano Finneas.

Sin embargo, la intérprete de “Bad Guy” no dijo cuándo se lanzará este nuevo álbum, ya que “hay unos momentos en el disco en los que saco algunas cartas de mi manga. Todo se reduce a lo que siento que suena bien“, agregó.