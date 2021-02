Dua Lipa está entre las 100 líderes emergentes de la revista TIME

Como cada año, la revista TIMES lanzó el ranking de las celebridades del futuro, considerada líderes.

Se trata de la lista TIME100Next, la cual sorprendió este año por nombrar a figuras como Ana de Armas, Anitta, Doja Cat y Dua Lipa.

"@DUALIPA is a shining star, blazing a dazzling trail through the pop cosmos," says @KylieMinogue. "She is dancing hand in hand with the zeitgeist, having carved with laser-like precision her place in the cultural landscape" #TIME100Next https://t.co/yHfKmJlKy7 pic.twitter.com/lZUyWidoU6

— TIME (@TIME) February 17, 2021