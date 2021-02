Peter Gabriel grabó una nueva versión de “Biko” con 25 músicos de diferentes países

Peter Gabriel grabó una nueva versión de “Biko”, una canción de protesta de 1980, con 25 músicos de diferentes países.

La iniciativa forma parte del proyecto “Song Around the World” de la fundación Playing for Change, que busca generar cambios a través de la música.

Esta nueva versión pretende, según declaró Gabriel a Rolling Stone, llamar la atención sobre el nuevo auge del “racismo y nacionalismo” a nivel mundial.

“Aunque el gobierno de la minoría blanca ha desaparecido en Sudáfrica, el racismo que existe en todo el mundo y lo que representaba el Apartheid también“, explicó.

Luego, agregó: “En India, Myanmar y Turquía, Israel y China, el racismo ha sido explotado, deliberadamente, como una forma de obtener ganancias políticas“. “El movimiento Black Lives Matter ha dejado bastante claro el largo camino que aún nos queda por delante de nosotros para escapar de la oscura sombra del racismo”, continuó.

Recordemos que esta canción fue escrita e inspirada por el asesinato del activista sudafricano Steve Biko (1946-1977), una de las voces más críticas del Apartheid.