Britney Spears por el documental sobre su vida: “Estoy aprendiendo a ser una persona normal”

Hace unos días, The New York Times lanzó Framing Britney Spears, un documental que expone las controversias que rodean la vida de la “princesa del pop”, quien ha estado controlada financieramente durante 13 años por su padre, Jamie Spears.

Tras la controversia que ha causado el material audiovisual, la intérprete de “Don’t let me be the last to know” se refirió al tema, asegurando que “estoy aprendiendo a ser una persona normal”.

“Cada persona tiene su historia y su opinión sobre las historias de otras personas. Todos tenemos vidas muy hermosas y muy diferentes. La vida de una persona no tiene nada que ver con lo que creemos saber de él”, continuó.

Más adelante, aclaró que siempre amará los escenarios y a sus fans, pero que por el momento solo quiere ser “normal”.