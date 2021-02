Maynard James Keenan de Tool reveló que tuvo Covid-19 por segunda vez

El líder de Tool, Maynard James Keenan, reveló que dio positivo a Covid-19 por segunda vez y que, actualmente, se está recuperando.

Según contó en una entrevista al programa Strombo de Apple Music, contrajo la enfermedad por primera vez durante una gira por Australia y Nueva Zelanda en febrero del año pasado.

Pese a que ya sabía cómo era el virus, el músico sostuvo que su segunda batalla contra el coronavirus ha sido mucho más complicada que la primera, ya que esta vez “no podía respirar”.

“Apenas podía juntar dos palabras sin tener un ataque de tos. Y se convirtió en neumonía“, confesó, agregando que producto del Covid-19 cayó en urgencias en diciembre.

“Me dijeron que si me quedaba allí tendría que ‘pelear’ con otras 12 personas por una cama y un ventilador que no tenían”, dijo. “No hay nada que pueda hacer más que combatir los síntomas. Tome el jarabe para la tos en serio, tengo un inhalador a mano y algunos antibióticos para la neumonía”, contó.