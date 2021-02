Viuda de Chris Cornell reveló que están trabajando en el segundo álbum póstumo del cantante

La viuda de Chris Cornell, Vicky, reveló que están preparando un segundo álbum póstumo del cantante, el que será sucesor de No One Sings Like You Anymore.

En entrevista con el programa radial The Rizzuto Show, la mujer afirmó que habrá un segundo volumen de esta obra, que estará masterizado por el propio Cornell.

“Como fue un escritor muy prolífico, tenemos la suerte de habernos dejado mucha música“, dijo al respecto Vicky.

Luego, detalló que “no está completamente terminado, pero tenemos suficiente para poder trabajar. Y el material tiene toda su huella“.

En No One Sings Like You Anymore, Chris Cornell canta versiones de Prince, John Lennon o Janis Joplin, algunas de las canciones que más le marcaron.