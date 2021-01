Andy Summers reveló que Sting odiaba tanto una canción de The Police que “la sepultó”

En una reciente entrevista con la revista Classic Rock, Andy Summers reveló que Sting odiaba una canción de The Police “a muerte”.

Se trata de “Behind My Camel”, tema instrumental de Zenyatta Mondatta, de 1980, y ganadora de un Grammy a la “Mejor Interpretación de Rock Instrumental”.

Según el músico, Sting odiaba tanto esta canción que incluso enterró el cassette original donde fue grabado, con el fin de no volverlo a escuchar.

“Siempre me han interesado las cosas de fuera (…) Y las canciones más comerciales vinieron de Sting. Pero no teníamos suficientes canciones para llenar ese disco, y yo tenía ‘Behind My Camel’. Le pregunté si podíamos tocarla y me dijo que no la quería”, contó, pero que finalmente accedió.

“Realmente creo que enterró la cinta en el jardín. A Stewart [Copeland] no le importaba tocar, así que me quedé con el bajo“, agregó, entre risas.