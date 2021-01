Royal Blood está de vuelta: Lanzarán un nuevo álbum en abril

Royal Blood está de vuelta, pues el dúo británico lanzará un nuevo disco el 30 de abril.

El álbum de estudio se llamará Typhoons y contendrá 11 exclusivas pistas.

Para adelantar su tercer EP, los británicos lanzaron la primera canción, la cual recibe el mismo nombre que el disco-

Sobre esto, Mike Kerr, guitarrista y vocalista principal, comentó que “le dimos este sonido y fue muy divertido tocarlo”.

“Buscar ese sentimiento fue lo que nos motivó a ser creativos”, agregó.

Conoce el tracklist de Typhoons aquí:

1. ‘Trouble’s Coming’

2. ‘Oblivion’

3. ‘Typhoons’

4 ‘Who Needs Friends’

5. ‘Million & One’

6. ‘Limbo’

7. ‘Either You Want It’

8. ‘Boilermaker’

9. ‘Mad Visions’

10. ‘Hold On’

11. ‘All We Have Is Now’