New Radicals interpretó “You Get What You Give” tras juramentación de Joe Biden

Este miércoles 20 de enero, New Radicals se unió por primera vez en 22 años para presentarse en la juramentación de Joe Biden.

En el evento, llamado “Parade Across America”, la banda estadounidense interpretó “You Get What You Give”, uno de sus grandes éxitos.

Eso no es todo, pues la canción tiene un significado muy personal para el actual presidente de Estados Unidos, ya que era el tema que su difunto hijo, Beau, escuchaba durante su batalla contra el cáncer.

En este viaje al pasado, el vocalista Gregg Alexander ni siquiera olvidó su famoso sombrero, lo que provocó que se volvieran tendencia en redes sociales.