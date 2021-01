Billie Eilish y Rosalía lanzarán su primera colaboración esta semana

La colaboración entre Billie Eilish y Rosalía, anunciada hace casi un año, verá la luz esta semana.

Se trata de “Lo Vas a Olvidar”, canción que formará parte del soundtrack de Euphoria, la premiada serie de HBO.

El sencillo de la española y la estadounidense será lanzado este jueves 21 de enero junto a su respectivo videoclip en YouTube.

“Sé que estabas esperando esto”, escribió Billie en el anuncio. Además, publicó breves extractos de lo que sus fanáticos y los de Rosalía escucharán.

Billie and @Rosalia – “Lo Vas A Olvidar”

For @EuphoriaHBO

Song and music video out on 1/21/21 at 9am PT pic.twitter.com/7m6kaos1fQ

— billie eilish (@billieeilish) January 19, 2021