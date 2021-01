Liam Gallagher le pidió a Noel que Oasis se reuniera durante 2021

Liam Gallagher volvió a pedir una reunión de Oasis a través de sus redes sociales, en un mensaje de Año Nuevo dirigido a su hermano, Noel.

Mediante Twitter, el músico destacó el amor que siente por su hermano, señalando que “2021 será nuestro año”.

Desde que Oasis se separó en 2009, Liam ha estado luchando por el regreso de la banda.

En febrero le dijo a la NME que “pasará lo mismo”, y en marzo le preguntó a su hermano si los autores de “Wonderwall” podrían dar un solo concierto, con fines benéficos.

HNY Noel love you long time 2021 is our year c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) January 1, 2021