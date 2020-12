En “Letra y Música”: Un paso por los soundtracks, de producciones internacionales, donde chilenos fueron protagonistas 

En una nueva jornada de “Letra y Música“, la columna musical de Ciudadano ADN, Ricardo Martínez, académico de Literatura Creativa UDP, hizo una selección de aquellos soundtracks de producciones internacionales, donde artistas chilenos han participado.

“En los últimos años, la cantidad de actores y actrices nacionales que participan en las producciones de Hollywood ha aumentado en volumen“, aseguró el columnista.

Main Theme – Ludwig Göransson (The Mandalorian): La serie de televisión que estrenó Disney + el 12 de noviembre en 2019 y, en 2020, su segunda temporada, se sitúa en el universo de Star Wars, tiene como protagonista al chileno Pedro Pascal. El actor, junto a sus padres, tuvieron que exiliarse en Dinamarca debido a la dictadura de Augusto Pinochet y desde ahí, migraron a Texas, donde Pascal se crió.

Sobre el intérprete, Martinez comentó que “se ha convertido en una especie de ídolo, sobre todo para el mundo que sigue la saga”.

Make Your Own Kind of Music – Barry Mann y Cynthia Weil (Lost): “Esta es una de las canciones que sonó al principio de la segunda temporada, cuando Desmond tenía que levantarse en la mañana”, introdujo el columnista. Lost es una serie que narra las vivencias de pasajeros supervivientes de un vuelo que chocó con una isla desierta, en la cual el actor de descendencia cubana-chilena, Jorge García, actuó entre los años 2010 y 2014 como Hugo Reyes. De esta manera, Ricardo Martínez agregó que esta serie “recuperaba mucho canciones del pasado, hits de los años 50-60”, como la que suena en la introducción a Desmond.

Main Title – Jeff Russo (Star Trek Picard): Durante la serie de televisión que presenta al personaje de Star Trek como el oficial Jean-Luc Picard, el actor chileno nacido en Venezuela, Santiago Cabrera, interpretó a Cristóbal Ríos, un antiguo navegante de la Flota Estelar y ahora reconvertido en capitán de su propia nave. Cabrera nació en el exterior debido a que es hijo de diplomático, por lo que a sus dos años de vida se mudó a Canadá, posteriormente a Rumania y finalmente, llegó a Chile donde terminó su enseñanza media y estudio la carrera de psicología sin terminarla.

Cuando tenga la tierra – Mercedes Sosa (The Two Popes): El reconocido actor nacional, quién participó de producciones chilenas como “Neruda”, “El Bosque de Karadima” o “Una Mujer Fantástica”, también fue parte de la producción internacional de Netflix, “Los dos Papas”, encarnando al Cardenal Claudio Hummes. En relación a la película, Ricardo Martínez comentó que el productor es “muy preocupado por los escenarios”, lo que hace que la escenografía sea impresionante.

For The Love Of Money – Rare Blend (Driven): La película estadounidense que trata sobre la vida de un joven piloto, fue protagonizada por Sylvester Stallone y coprotagonizada por el chileno Cristián De La Fuente, quien actuó como Memo Moreno.

Main Theme – Buddy Kaye y Hugo Montenegro (I Dream Of Jeannie): “Extraordinario”, afirmó el columnista, sobre esta producción “tan recordada en Chile, muy popular siendo una serie de los años 60”. La clásica serie estadounidense, que cuenta la historia de una genio y un astronauta que se enamoran, fue dirigida y producida por el chileno Claudio Guzmán, quién fue un director de arte chileno-estadounidense.

Scooby-Doo, Where Are You! – Larry Marks (Scooby Doo): Actualmente Scooby-Doo es una franquicia basada en la popular serie de televisión animada que se estrenó el año 1969 y que tuvo como parte de su equipo creativo al chileno Álvaro Arce, que en palabras de Martínez “participó en uno de los lugares legendarios de la animación mundial que es la “Terraza de las termitas'”.

Aprendi A Llorar – Verónica Castro (Los Ricos También Lloran): La teleserie mexicana, que se transmitió en más de 120 países y fue doblada a 25 idiomas, estuvo dirigida por el chileno Valentín Pimstein, quién fue uno de los pioneros de la novela rosa y creó “uno de las grades series de Televisa”, según el columnista.