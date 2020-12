“Es una loca que nadie conoce”: Paul McCartney reveló cuál es su canción favorita de The Beatles

En una reciente entrevista con Zane Lowe en Apple Music, Paul McCartney reveló cuáles son sus canciones favoritas de The Beatles, su banda.

Más que elegir clásicos como “Yesterday” o “Help”, el legendario bajista comenzó mencionando un tema no tan obvio: “You Know My Name (Look Up the Number)“, la cara B de “Let It Be”.

Según explicó, “es una canción loca que nadie conoce, pero nos divertimos mucho haciéndola”.

“Pero hay muchas canciones de los Beatles que me encantan. Creo que ‘Strawberry Fields Forever’ es una canción excelente. ‘Hey Jude’ lo hizo muy bien. Me encanta ‘Blackbird’, ‘Eleanor Rigby'”, agregó

En cuanto a la canción de la banda que más escuchó en su vida, McCartney señaló “Let It Be”. “Es el más ubicuo (…) Llegó a todas partes“.