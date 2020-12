U2 regresó a la televisión para interpretar un clásico tema de Navidad

U2, representada por Bono y The Edge, estuvo en el programa de televisión irlandés Late Late Show, donde interpretaron uno de los clásicos de Navidad.

Los músicos tocaron “Christmas (Baby Please Come Home)”, la cual se incluyó en el álbum de 1963 A Christmas Gift for You from Phil Spector, y que se hizo conocida por la voz de Darlene Love.

Los artistas fueron acompañados por el músico Glen Hansard, con quien además interpretaron su canción “Walk On”, del disco All That You Can’t Leave Behind, de 2000.

La banda también explicó por qué se sentían “nerviosos” por revelar, al público, que hicieron una donación de 10 millones de euros, destinados a los que más sufrieron durante la pandemia en Irlanda.