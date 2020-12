Dave Grohl reveló que consumió hongos a los 15 años y en plena celebración de Navidad: “Ni siquiera debería estar contando esta historia”

En una reciente entrevista con Zane Lowe para Apple Music, Dave Grohl contó una de sus historias “prohibidas”, la cual tuvo lugar cuando tenía apenas 15 años.

Según relató, todo ocurrió en una fiesta organizada por su madre. Fue ahí que el líder de Foo Fighters consumió hongos alucinógenos, lo que provocó que pasara toda la noche tratando de aprenderse una canción de Led Zeppelin en guitarra.

“Crecí en una casa muy pequeña y cada noche de Navidad la gente venía a visitarnos”, dijo, para luego agregar que “nos sentamos, escuchamos música, bebimos, cosas así”.

“Cuando tenía 14 o 15 años, estaba en una banda de punk rock, y mis amigos punk rock se presentaron en la fiesta. Y luego los compañeros profesores de mi madre, mi hermana...”, continuó relatando.

“Dios mío, ni siquiera debería estar contando esta historia”, bromeó. “Mis amigos me dieron hongos. No debí tomarlos porque vinieron a visitarnos los amigos de mi mamá, eran profesores en la escuela a la que asistía“. dijo entre risas.

Luego, sostuvo que “en un momento, uno de ellos me llevó al baño y me preguntó si estaba tomando coca. Tan pronto como todos se fueron, me desperté tratando de interpretar el ‘Bron-Y-Aur’ de Led. Zeppelin hasta las 6 de la mañana. Pensé que había logrado aprenderlo, pero no”, concluyó.