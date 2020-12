Estos son los 25 mejores álbumes de rock, según Billboard

Esta semana, Billboard publicó su listado de los 25 mejores álbumes de rock de este pandémico año.

Las selecciones de la revista estadounidense incluye nombres como Pearl Jam o The Strokes, y grandes revelaciones como Phoebe Bridgers y Beabadoobee.

Lo que más llama la atención es que este año, el Top3 no está compuesto por ninguno de los “grandes del rock”, ya que estos lugares los ocupan Beabadoobe (3°), Machine Gun Kelly (2°) y HAIM (1°).

Revisa el listado completo aquí:

25. Pearl Jam – Gigaton

24. Khruangbin – Mordechai

23. Dream Wife – So When You Gonna

22. Higher Power – 27 Miles Underwater

21. The Killers – Imploding The Mirage

20. Spanish Love Songs – Brave Faces Everyone

19. Bartees Strange – Live Forever

18. Declan McKenna – Zeroes

17. Code Orange – Underneath

16. Waxahatchee – Saint Cloud

15. Car Seat Headrest – Making A Door Less Open

14. Various Artists – The Turning Soundtrack

13. Tame Impala – The Slow Rush

12. Lucinda Williams – Good Souls Better Angels

11. Shamir – Shamir

10. Hayley Williams – Petals For Armor

09. The Strokes – The New Abnormal

08. Phoebe Bridgers – Punisher

07. Ozzy Osbourne – Ordinary Man

06. Soccer Mommy – Color Theory

05. The 1975 – Notes On A Conditional Form

04. Perfume Genius – Set My Heart On Fire Immediately

03. Beabadoobee – Fake It Flowers

02. Machine Gun Kelly – Tickets To My Downfall

01. Haim – Women In Music Pt. III