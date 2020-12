Hija de Chris Cornell emocionó a los fans de Alice In Chains con su versión de “Black Gives Way to Blue”

Este martes, se realizó el concierto homenaje a Alice In Chains, el cual estuvo organizado por el Seattle Pop Culture Museum.

En la ocasión se presentó la hija de Chris Cornell, Lily, quien era uno de los espectáculos principales de la jornada.

Y, como tal, la hija del difunto líder de Soundgarden emocionó a los presentes con su versión de “Black Gives Way to Blue”, tema principal del álbum que Alice In Chains lanzó en 2009.

“Estos muchachos son y siempre han sido mi familia. Me siento afortunada de poder honrarlos junto a tantos grandes artistas“, dijo la joven a través de un comunicado.

Revisa aquí la actuación de Lily Cornell (desde 1 hora, 43 minutos y 23 segundos):