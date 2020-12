Compartieron un adelanto: Arctic Monkeys está por finalizar su disco en vivo

Arctic Monkeys compartió otro video del concierto que dieron en 2018 en el Royal Albert Hall de Londres.

Este registro es un adelanto del disco en vivo que lanzarán el próximo viernes 4 de diciembre, y que estará disponible en todas las plataformas digitales.

Después de ‘505’, los británicos subieron ‘Arabella’, con el fin de entusiasmar a sus fans.

El dinero recaudado con las ventas de Live at the Royal Albert Hall se destina a War Child, una organización no gubernamental que ayuda a los niños que son víctimas de la guerra.