“Es mi mayor pesar”: Jon Bon Jovi reveló cuál ha sido el mayor error de su vida

En entrevista con la revista Big Issue, Jon Bon Jovi habló sobre diversos temas de su vida y carrera, y también de algunos fracasos.

Sobre esto, el cantante destacó el primer concurso de talentos en el que participó y al que asistieron sus padres. “Era tan malo que querían esconderse avergonzado, debajo de los bancos”, contó.

Pese a esto, los padres del músico “vieron mi pasión y mi compromiso, y cuando tenía 17 años me dejaron tocar en bares hasta la hora de cerrar. Podía llegar a casa a la una o dos de la mañana e ir a la escuela a las ocho“.

Luego, confesó que el apoyo de sus papás fue muy importante para él, ya que gracias a esto logró firmar un contrato con un sello discográfico a los 21 años.

“De mis padres, adquirí la capacidad de hacer realidad los sueños. Incluso si no eres bueno en tu arte, si crees que lo eres, puedes trabajar en ello. A medida que fui creciendo, me di cuenta de que esta fue una gran lección que mis padres me enseñaron“, sostuvo.

En la conversación, el líder de Bon Jovi también contó que, producto de esto, “el peor error que cometí fue no darme tiempo para detenerme y disfrutar”.

“Siempre estuve tan concentrado en el siguiente paso, y en el siguiente, y en el siguiente, que me costó muchos buenos recuerdos. Y muchas noches en blanco, que no me merecía. Es mi mayor pesar“.