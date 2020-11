Slipknot reveló que su nuevo álbum, sucesor de We Are Not Your Kind, saldrá en 2021

En una reciente entrevista con el programa estadounidense Good Company, Corey Taylor reveló que Slipknot lanzará su nuevo álbum en 2021.

Según contó, el sucesor de We Are Not Your Kind está en proceso de composición y arreglos, por lo que aún les queda un tiempo para terminarlo.

Además, el líder de la banda sostuvo que “el plan es a) intentar terminar la gira y b) editar el nuevo álbum”. Sin embargo, no está seguro si podrán cumplirlo o no.

“Lo único que sé es que sentimos que hay cosas por terminar, y queremos terminarlas antes de hacer nada. Pero sé que estábamos hablando de eso, porque solo nos queda un récord más para terminar el contrato con nuestro editor actual“, contó.

Recordemos que Shawn “Clown” Crahan reveló a principios de noviembre que Slipknot se juntó a componer nuevas canciones.