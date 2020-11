Estos son los 10 mejores álbumes del 2020, según la revista Times

Esta semana la revista Time entregó el listado de los 10 mejores álbumes musicales de este año.

La publicación determinó que el último disco de Taylor Swift, Folklore, es el mejor del año. Para ellos, es “un disco que se escucha mejor a solas, durante una larga caminata al anochecer”.

“‘Folklore’ es Taylor Swift encontrando la belleza en el reflejo. Quizás esto es lo mejor que podemos esperar encontrar en cuarentena“, agregaron.

El top 10 de Time, compuesto principalmente por discos de mujeres artistas, también incluye Fetch the Bolt Cutters de Fiona Apple; Set My Heart on Fire Immediately de Perfume Genius; o Miss Anthropocene de Grimes.

Vea la lista completa a continuación.

1. Taylor Swift – “Folklore”

2. Chloe x Halle – “Ungodly Hour”

3. Fiona Apple – “Fetch the Bolt Cutters”

4. The Chicks – “Gaslighter”

5. Lil Uzi Vert – “Eternal Atake”

6. Perfume Genius – “Set My Heart on Fire Immediately”

7. Gabriel Garzón-Montano – “Agüita”

8. Makaya McCraven – “We’re New Again – A Reimagining”

9. Grimes – “Miss Anthropocene”

10. Tiwa Savage – “Celia”