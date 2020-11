Un nuevo comienzo: Miley Cyrus lanzó “Plastic Hearts”, su séptimo álbum de estudio

Al igual que los últimos trabajos de Dua Lipa (Future Nostalgia) y The Weeknd (After Hours), el regreso a la música de Miley Cyrus también estuvo marcado por los ritmos y aires ochenteros.

De la mano de sus grandes ídolos, Stevie Nicks, Joan Jett, Debbie Harry y Billy Idol, la cantante estadounidense lanzó este viernes Plastic Hearts.

Se trata de su séptimo álbum de estudio, el cual marca un nuevo comienzo para la intérprete de “Wrecking Ball”, ya que es un tributo a una época pasada.

Los fanáticos de la artista de 28 años quedaron impresionados con su nuevo trabajo, reaccionando en redes sociales con cientos de memes y mensajes.

Miley Cyrus en angels like you: "no es tu culpa que lo arruine todo y no puedo ser lo que necesitas, los ángeles como tú no pueden volar conmigo al infierno"

YO:

#PLASTICHEARTS pic.twitter.com/r0cs5s6u20

— H A C I E L 🦩 (@HimHaciel) November 27, 2020