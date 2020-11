Bad Bunny lanzó “El Último Tour del Mundo” y causó furor en redes sociales

Tras varios días de espera y expectación, Bad Bunny finalmente lanzó El Último Tour del Mundo, su tercer disco en un año.

El lanzamiento del “Conejo Malo” dejó un sabor agridulce entre sus fanáticos y fanáticas, ya que, aparentemente, será el que marque su retiro de la música.

En sus 16 canciones, el intérprete de “Safaera” mezcla ritmos urbanos típicos del reggaetón y el trap con sonidos rockeros.

Obviamente, los seguidores y seguidoras del puertorriqueño reaccionaron al lanzamiento en redes sociales, compartiendo cientos de memes y bromas al respecto.

Bro, I really feel that pic.twitter.com/KAqbNt86nL

Cuando Bad Bunny dijo "Te extraño por la noche, te odio por el día. Te llevaste mi alma, mi vida ya no es mía."

— 🚀Dare to Dream 🎇 (@alexmmartin27) November 27, 2020

Yo bailando todos los temazos de Bad Bunny que no he podido bailar este año allá por el 2030 pic.twitter.com/aj1g5e3OqU

Bad Bunny: Mirando las estrellas me acordé de ti Y me pregunté si habrá alguien para mí. Me: pic.twitter.com/LM9hdQoxER

— Manny™️ (@manny_whale) November 27, 2020