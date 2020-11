Paul McCartney reveló que es fanático de BTS e incluso los comparó con The Beatles

En una reciente entrevista con el podcast SmartLess, Paul McCartney se refirió a la popularidad que tiene el grupo surcoreano del momento, BTS.

El legendario músico inglés comentó acerca del reciente triunfo de los idols en los American Music Awards, donde se llevaron el premio a Artista Pop/Rock del Año.

Los productores del podcast se llevaron una gran sorpresa cuando McCartney confesó ser un gran fanático de los siete coreanos, pero eso no es todo, ya que también los comparó con su banda: The Beatles.

“Para mí no es realmente la música como lo es para sus fans. Para mí, es como ver a algunos niños pasar por lo que nosotros pasamos (haciendo referencia a The Beatles). BTS, los jóvenes coreanos, me gusta verlos. Creo que son buenos, ¿sabes? No puedo cantar alguna de sus canciones, pero me gustan”, comentó.

Con estas palabras, Sir Paul dejó entrever que, para él, el éxito que ha tenido RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook es comparable al que tuvo él y sus compañeros hace más de 40 años.