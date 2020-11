Lo más popular entre los jóvenes: revisa los ganadores del People’s Choice Awards

Durante la noche del pasado 15 de noviembre, se celebró la 46° edición de los People’s Choice Awards, la premiación más importante para el mundo pop y los fanáticos, donde son ellos quienes son el juez y deciden quién es su estrella favorita del 2020.

El evento, que se celebró en Santa Mónica, California, contó con la cantante Demi Lovato como la presentadora, en un evento que se realizó prácticamente de manera virtual, pero a pesar de que la gran mayoría de las estrellas estaban en videollamada, algunas asistieron para realizar números musicales y premios especiales.

Entre los artistas que estuvieron de forma “presencial” estaban Justin Bieber, Alison Brie, Bebe Rexha, Christina Hendricks, Sofía Carson, Tiffany Haddish, Tyler, The Creator y el dúo Chloe x Halle.

También hubo espacio para homenajes a personalidades como Tyler Perry, que recibió el People’s Champion 2020, y Tracee Ellis Ross triunfó con el premio Fashion Icon Award. Por su parte y de manera emotiva, Jennifer López ganó el importante premio People’s Icon Award.

En la sección “películas” de los premios, la producción “Bad Boys For Life” ganó como la Película del Año. Mientras que en la Mejor Película de Drama triunfó “Hamilton”. “El Stand de los Besos 2” fue la Mejor Comedia y “Mulán”, como Mejor Película de Acción.

Por su parte, en los mejores actores de películas del 2020, Tiffany Haddish por “Like a Boss” y Will Smith por “Bad Boys Foy Life” se llevaron los premios.

En cuanto a la televisión, Grey’s Anatomy triunfó como la Mejor Serie. Riverdale como Mejor Drama, Never Have I Ever en Mejor Comedia y Keeping Up With The Kardashians en Mejor Reality.

En relación a los actores televisivos, Ellen Pompeo y Cole Sprouse se llevaron lo galardones más importantes.

Finalmente, con respecto a la música, Justin Bieber fue el Mejor Artista Masculino y Ariana Grande se impuso en la terna femenina. Por su parte, el premio al Mejor Grupo fue para la popular banda BTS.

Revisa el listado completo de los ganadores aquí:

Películas:

La película del 2020: Bad Boys For Life

La película de drama del 2020: Hamilton

La mejor actriz: Tiffany Haddish por Like a Boss

El mejor actor de película de acción: Chris Hemsworth

La película de comedia del 2020: El stand de los besos 2

La película de acción del 2020: Mulán

La película familiar del 2020: Onward

El mejor actor de película de drama: Lin – Manuel Miranda por Hamilton

El actor del 2020: Will Smith por Bad Boys Foy Life

La mejor actriz en película de comedia: Joey King por El stand de los besos 2

Televisión:

El programa del 2020: Grey’s Anatomy

El reality de 2020: Keeping Up With The Kardashians

La estrella de la Televisión: Ellen Pompeo

El programa de conversación del día: The Ellen Degeneres Show

La estrella del reality: Khloe Kardashian

El programa “bingeworthy”: Outer Banks

El programa de comedia: Never Have I ever

El hombre de la televisión: Cole Sprouse por Riverdale

La estrella de comedia de televisión: Sofia Vergara

El concursante del 2020: Gigi Goode por RuPaul

El programa de drama: Riverdale

El programa de competencia: The Voice

La estrella de drama de televisión: Mandy Moore

El programa de conversación de noche: Tonight Show starring Jimmy Faloon

El programa de fantasía: Wynonna Earp

Música:

El artista masculino del año: Justin Bieber

La artista femenina del año: Ariana Grande

El grupo musical de 2020: BTS

La canción del año: Dynamite – BTS

El álbum de 2020: Map of the Soul: 7 – BTS

El artista country del año: Blake Shelton

El artista latino del año: Becky G

El nuevo artista de 2020: Doja Cat

El video musical de 2020: Dynamite – BTS

La colaboración musical del año: WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

La canción de un soundtrack de 2020: Only the Young – Miss Americana, Taylor Swift

Cultura Pop