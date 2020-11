Dave Grohl confesó que ha manejado muy mal la pandemia por Covid-19: “2029 está siendo un año extraño”

En una reciente entrevista con el diario británico The Sun, Dave Grohl reveló que ha manejado muy mal la pandemia por Covid-19.

Primero que todo, el líder de Foo Fighters explicó que para él y sus compañeros el “2020 está siendo un año extraño, porque somos una banda en la que la gente se quiere mucho”.

“Es cierto que, después de meses de gira, muchas bandas están ansiosas por entrar en tu vida. Pero siempre queremos salir juntos, estemos trabajando o no. Después de todos estos años, es un milagro. Aún estamos muy cerca. Y nunca nos habíamos separado tanto tiempo“, continuó.

“Cuando todo cerró en marzo, estaba nervioso. No puedo descansar, siempre estoy buscando lo siguiente. Soy creativo por naturaleza. Durante las últimas dos décadas, me he acostumbrado a ver chicos todos los días, y de repente nos separamos. Estaba un poco asustado“, admitió.