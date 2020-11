Paul McCartney y su admiración por Bob Dylan: “A veces, me gustaría ser como él”

En una reciente entrevista con Uncut, en la que habló de su nuevo disco, McCartney III, Paul McCartney expresó su profunda admiración por Bob Dylan.

El británico aseguró que admira tanto a su colega, que “a veces, me gustaría ser como él”, aseguró.

“Siempre me gusta lo que hace. A veces me gustaría ser más como él. Es una leyenda y yo no soy así. ¿Su nuevo álbum? Es muy bueno. Escribe de maravilla. Me encanta la forma en que canta, en los álbumes estándar era un auténtico crooner”, detalló.

“La gente me pregunta de quién soy fan. Bob Dylan y Neil Young siempre están en la lista“, agregó.

En cuanto a su nuevo disco, McCartney III, el músico reveló que será lanzado el próximo 11 de diciembre.