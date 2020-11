“Disco”: Kylie Minogue presentará su álbum número 15 con show vía streaming

Kylie Minogue se dio a conocer a fines de los ochenta reversionando “The Loco-Motion” de Little Eva. A tres décadas de ese debut, la australiana publicó su decimoquinto álbum: “Disco”.

Fue durante el período de confinamiento que la exponente del pop grabó su nueva producción respetando el distanciamiento social del equipo. Es por esto que en los créditos también aparece como ingeniera vocal.

Cuando dio a conocer el primer sencillo, “Say Something”, la revista Rolling Stone lo definió como “una pista de baile introspectiva con letras que se sienten pertinentes para nuestros días de cuarentena”. “Magic” y “Real Groove” han sido los siguientes cortes.

La intérprete de “Can’t Get You out of My Head” presentará el nuevo álbum este sábado 7 de noviembre a las 22 horas con un show vía streaming que se titula “Kylie: Infinite Disco”. Las entradas están a la venta en dice.fm.

Será una nueva oportunidad de ver a la australiana en vivo, luego de un único concierto realizado en 2008 en la Pista Atlética del Estadio Nacional. Si bien regresó a Chile en 2018, no fue para cantar sino que como invitada a la Fórmula E.