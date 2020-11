Eddie Vedder recordó la rivalidad que existía entre él y Kurt Cobain: “Lo manejamos mal y nos hizo vulnerables”

En conversación con el locutor radial Howard Stern, Eddie Vedder recordó la rivalidad que existía entre él Kurt Cobain.

Esta pelea se originó hace muchos años, cuando el líder de Nirvana tildó al de Pearl Jam de “arribista”.

Frente a esto, Vedder respondió, entre risas, que quizás podría estar de acuerdo con algunas de las “acusaciones”.

Además, recordó que el éxito de sus respectivas bandas había provocado ciertas rivalidades entre ambos.

“Lo manejamos mal y nos hizo vulnerables. El éxito afectó a algunas personas en nuestra ciudad (Seattle)“, dijo.

“Tuvimos una escena genial y el éxito cambió eso. Algunas personas de nuestro círculo han llegado a despreciar a nuestra banda“, continuó.

“Había gente en nuestro mundo y otros a quienes les molestaba o simplemente odiaban nuestra música… ¡y estoy de acuerdo con ellos en todo!“, agregó.

Eddie Vedder cree que sus rivalidades con Cobain se debieron, en parte, a la historia de las bandas de ese entonces de Seattle.

“Lo único que me molestó fue que esta (rivalidad] era pública y la gente reaccionaba. Pero no fue entre nosotros. Siempre sentí que éramos nosotros contra el mundo, nuestra ciudad contra el mundo, no era nuestra banda contra las otras bandas“, comentó.

“Cuando miro hacia atrás, siempre estoy agradecido por ese movimiento. Había música por todas partes, la gente salía todas las noches“, recordó.