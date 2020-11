En Mundo Vivo viajamos por todos los países y sentidos

En este programa número 44 de Mundo Vivo, escucharemos música de Lituania, Irán, Corea, Bélgica, Algeria, Mali, Turquía, Italia, Andalucía y Gales.

Así mismo sonarán melodías que van desde tradición a la experimentación en base a ella, donde viajaremos por todos los sentidos.

En nuestro país destacamos a Congreso, Inti Illimani y de manera especial a Alexandros Tefarikis, quien nos presenta en exclusiva su nuevo tema “Hera” dedicado a la diosa griega, en conjunto a la artista invitada de Rusia, Ekaterina.

Programación musical:

1.- Premio de consuelo – Congreso

2.- Hera – Alexandros Tefarikis feat Ekaterina

3.- Laiminguo – Anoj pusėj lauko (Lituania)

4.- The Ferry And The Widow – Damahi (Irán)

5.- Santiana – Alaw (Gales)

6.- Soorisoori Mahasoori – Lee Narae (Corea)

7.- Azadi – Jaune Toujours (Bélgica)

8.- Ah Mon Amour – Rachid Taha

9.- Torre Del Viento – Remedios Amaya (Andalucía)

10.- Justin – Riccardo Tesi & Banditaliana

11.- Pazarda Bal Var Gelinim – Selim Sesler

12.- Sina – Salif Keita

13.- Vuelvo – Inti-Illimani