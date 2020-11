Bruce Springsteen: “Es inusual ser el último integrante vivo de mi primera banda”

Bruce Springsteen no se quedó atrás. En un 2020 cargado con los nuevos discos de Bob Dylan, Neil Young, AC/DC y Paul McCartney, el apodado “The Boss” hizo lo suyo y presentó su vigésimo trabajo de estudio, “Letter to You”.

En un encuentro virtual al que ADN fue invitado, el artista de 71 años reveló que un fan está vinculado al álbum. “Salía de mi concierto y había un joven en la calle sosteniendo una guitarra, por lo que pensé que quería que se la firmara. Me dijo: ‘No. Quiero dártela’. La miré y me di cuenta de inmediato que estaba hecha hermosamente. La traje a casa y sonaba maravilloso”, contó.

En ese instrumento comenzó a tocar sus nuevas composiciones, por lo que “tengo una deuda con ese joven sea quién sea y dónde sea que esté. Pero los instrumentos tienen poder en sí mismos. Las guitarras son inspiradoras y hacen canciones completas”.

Sobre el tema que engloba las 12 canciones, Springsteen dijo que “es la música en sí y el mundo que hemos creado con nuestros fans”, agregando que en las letras también recordó a George Theiss, su compañero en The Castiles.

“Es inusual ser el último integrante vivo de mi primera banda. La mayoría de los chicos murieron jóvenes por alguna u otra razón, y solo quedábamos George y yo. Él murió hace dos veranos, así que realmente provocó la mayor parte de la escritura del álbum”, confesó.

Si bien “Letter to You” y “Ghosts” son los primeros sencillos, su favorita es “House of A Thousand Guitars”. Todas fueron grabadas en su casa en Nueva Jersey junto a sus eternos compañeros de la E Street Band en un proceso que puede ser visto en un documental de Apple TV+.

“Grabamos el disco en cuatro días y al quinto lo escuchamos y contamos historias. Fue un gran proceso. No puedes predecir cómo van a pasar estas cosas. Nos tomó tres horas cada canción. La banda tocó completamente en vivo, todas las voces son primeras tomas así que fue una experiencia única y maravillosa”, comentó “The Boss”.

Y agregó que “fue un verdadero regreso a esas pocas canciones que hicimos completamente en vivo. Eran “Darkness on The Edge of Town” y “Born in the USA”. La mayoría de las otras canciones, incluso donde tomamos a la banda en vivo, las voces fueron dobladas. No en este caso”.

También acompañado por la E Street Band, el intérprete de “Dancing in the Dark” vino a dar su único concierto en Chile. Ese 12 de septiembre de 2013 se presentó frente a unas ocho mil personas en el Movistar Arena y cantó “Manifiesto” de Víctor Jara.

“Uno de mis grandes arrepentimientos es que no pasamos suficiente tiempo en Sudamérica para desarrollar una audiencia como la de Europa y Estados Unidos”, dijo sobre su decisión de interpretar un tema local en cada país de la gira.

“Hablé con la gente local sobre su música, artistas y canciones favoritas. Hice todo lo posible con mis pésimas habilidades lingüísticas para interpretar esa música lo mejor que pudiera, pero fue muy divertido de hacer. Me alegro de que haya significado algo para la audiencia de allá”, aseguró.