Arctic Monkeys lanzarán un inédito álbum en vivo grabado en la sala del Royal Albert Hall en 2018

Esta semana, Arctic Monkeys anunció a través de sus redes sociales que regresarán a la música, pero no con nuevo material.

Según informaron, este próximo 4 de diciembre lanzarán un álbum en vivo, el cual fue grabado en 2018.

Este disco registra el concierto que dieron los británicos en la mítica sala del Royal Albert Hall.

Las ganancias del álbum se destinarán a War Child, una organización no gubernamental que apoya a niños desfavorecidos en zonas de conflicto.

On June 7 2018 we played a special show at London’s Royal Albert Hall. All proceeds from that night were donated to @warchilduk in support of the vital work they do protecting, educating & rehabilitating children who have experienced the trauma of conflict and the horror of war. pic.twitter.com/nsGsbLprc3

— Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) October 28, 2020