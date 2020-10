“How You Like That” de BLACKPINK se convirtió en el video de K-Pop en alcanzar más rápido las 600 millones de reproducciones

El videoclip de “How You Like That” de BLACKPINK se convirtió en el primer MV de K-pop en alcanzar más rápidamente las 600 millones de reproducciones.

Las idols alcanzaron este récord en tres meses, 25 días y siete horas, superando a su video “Kill This Love”, el cual logró la hazaña en cinco meses, 24 días y cinco horas.

“How You Like That” es ahora el quinto video musical de BLACKPINK en superar las 600 millones de vistas, después de “DDU-DU DDU-DU”, “BOOMBAYAH”, “As If It’s Your Last” y “Kill This Love”.