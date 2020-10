Falleció Tony Lewis, vocalista de la popular banda The Outfield, a los 62 años

Tony Lewis, vocalista y bajista de la banda de pop británica The Outfield, falleció a los 62 años.

Pese a que no se han revelado las causas de su muertes, fuentes cercanas al artista señalaron que su deceso se produjo en su casa, cerca de Londres.

Lewis formó parte de The Outfield junto a Alan Jackman y John Spinks, haciéndose muy populares en la década de 1980 tras una serie de éxitos, incluido el icónico “Your Love”.

Recientemente, el cantante se había dedicado a su carrera en solitario, editando su álbum Out of the Darkness en 2018, y lanzando un EP de su participación en MTV Unplugged a principios de este año.