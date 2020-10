Miley Cyrus lanzará un disco con sus propias versiones de Metallica

En una reciente entrevista con Interview, Miley Cyrus reveló que está trabajando en un disco con covers de Metallica.

Tras causar furor con sus versiones de “Heart of Glass” de Blondie y “Zombie” de The Cranberries, la cantante que cantó “Nothing Else Matters” de Metallica en Glastonbury’s 2019, comentó sus nuevos planes.

Según contó, actualmente se encuentra en el estudio grabando este nuevo material, que probablemente vea la luz el próximo año.

“Tenemos mucha suerte de poder seguir trabajando en nuestro arte durante la pandemia. Al principio no estábamos inspirados, pero ahora estamos llenos de energía“, señaló.

En la misma entrevista, Miley Cyrus afirmó que la persona que más la inspiró en su postura en el escenario es Iggy Pop, y que incluso estudió y aprendió algunos de sus gestos.