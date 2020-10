Slipknot anunció que venderán las máscaras de su era actual y causaron furor entre sus fans

En 2019, Slipknot sorprendió a sus fanáticos y fanáticas al revelar sus nuevas máscaras, y al anunciar el lanzamiento de su álbum We Are Not Your Kind.

En ese entonces, Corey Taylor y compañía causaron diversas reacciones entre sus seguidores con sus nuevos looks, ya que algunos aseguraron que las máscaras eran simplemente “feas y aburridas”.

Pese a esto, Slipknot recientemente anunció que comenzarán a vender las máscaras de su actual era, causando furor entre sus fans.

Los diseños cuestan entre 35 dólares y 55 dólares, y representan a cada miembro de de la banda, incluida la de “Tortilla Man”, su integrante más reciente.